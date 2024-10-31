Постпред України при ООН поіменно назвав генералів КНДР, які приїхали в Росію

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Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на пʼяти полігонах Східного військового округу Збройних сил Росії. Їх тренують російські військові інструктори зі складу Повітряно-десантних військ та підрозділів спецпризначення.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН «Підтримання миру і безпеки України».

До складу контингенту входять щонайменше 500 офіцерів армії Північної Кореї, зокрема три генерали з Генерального штабу:

генерал-полковник Кім Янг Бок, заступник начальника Генштабу з операцій спеціального призначення;

генерал-полковник Лі Чхан Хо, заступник начальника Генерального штабу — начальник розвідувального управління;

генерал-майор Шин Гем Чхоль, начальник Головного оперативного управління.

Росія планує формувати з північнокорейських військових щонайменше пʼять частин або зʼєднань чисельністю від 2 тисяч до 3 тисяч військовослужбовців кожне. Військові з КНДР носитимуть російську форму, використовуватимуть російську стрілецьку зброю та отримають російські документи.

Щоб приховати присутність іноземних військових, північнокорейців інтегрують у російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин, зокрема у «спеціальний бурятський батальйон» 11 окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Сергій Кислиця додав, що з 23 до 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною перелетіло щонайменше сім літаків з військовими загальною чисельністю до 2 100 солдатів. Очікується, що їхня кількість зросте до 4 500 до початку листопада. А в листопаді вони почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ.

Постпред України при ООН наголосив, що такі дії Росії і Північної Кореї порушують міжнародне право, Статут ООН, низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Активна участь військ КНДР у російській агресивній війні проти України є дуже поганою новиною для світу. Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з точки зору його глобальних наслідків», — сказав він.

І зазначив, що північнокорейські військові повернуться з війни РФ проти України додому з винятковим досвідом ведення сучасної війни. І можуть використати його для війни на Далекому Сході.

«І що найбільше дивує, навіть перед обличчям військового альянсу між Росією і КНДР, все ще є люди, які відчайдушно хочуть вірити, що обмеження здатності України захищати себе — тепер ще й від двох ядерних держав — якимось чином зробить ці держави більш схильними до миру. Така позиція є або інфантильною, або цинічною. Звʼязування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури. І Україна ніколи не погодиться на такий сценарій», — резюмував Кислиця.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 3 000 своїх військових. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.