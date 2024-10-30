Yonhap: Південна Корея поки що не планує постачати 155-мм снаряди в Україну

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Південна Корея наразі не планує постачати Україні снаряди калібру 155 мм.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів, співрозмовник видання пояснив, що від української сторони не надходило запитів і що такий план не розглядають.

При цьому, за словами джерела, країна планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у Росію і цього тижня почне переговори щодо візиту спеціального посланця Києва до Південної Кореї.

«Українській стороні знадобиться день-два, щоб призначити спеціального представника та остаточно скласти план візиту і проведення тут переговорів», — сказав він.

Він також додав, що в разі участі військ КНДР у бойових діях Південна Корея першочергово розгляне питання надання Києву зброї оборонного призначення.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 3 000 своїх військових. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.