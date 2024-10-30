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Депутати підтримали реформу Рахункової палати у другому читанні. Чому це важливо

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Депутати Верховної Ради України 30 жовтня прийняли в цілому реформу Рахункової палати.

Про це повідомляє парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 10044-д підтримало 240 депутатів. Усі правки затвердили, додав Железняк. Документ пропонує перелік ключових змін, зокрема:

Як повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, до другого читання вони з колегами додали до проєкту закону такі положення:

Якщо закон підпише президент, зарплата секретаря Палати, його заступника та інших співробітників складатиметься з чотирьох частин. Це посадовий оклад, доплата за спеціальне звання для держаудиторів, доплата за роботу з державною таємницею, премія (її розмір не може перевищувати 30% посадового окладу).

Голова Рахункової палати отримуватиме фінансову винагороду у розмірі 55 прожиткових мінімумів для працездатних людей. Тобто йдеться про суму 166 540 гривень на місяць. На посаді очільника органу з січня 2024 року перебуває Ольга Піщанська. Її заступник отримуватиме оклад в розмірі 50 прожиткових мінімумів — 151 400 гривень. Посаду з квітня обіймає Сергій Ключка.

Для порівняння наразі зарплата голови Палати оцінювалася у 30 прожиткових мінімумів (90 840 гривень), заступника — 27 (81 756 гривень). Інші члени РП отримували винагороду у 25 прожиткових мінімумів щомісячно (75 700 гривень).

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою. Ухвалення перелічених правил було вимогою фінансування України на понад $2 млрд з боку Міжнародного валютного фонду та США.

Авторка: Анастасія Могилевець