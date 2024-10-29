WSJ: Ізраїль знищив в Ірані всі С-300, які були основою його ППО

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Пресслужба Міноборони Росії

Під час атак по військових обʼєктах на території Ірану 26 жовтня Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишалися на озброєнні Ірану.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Ці комплекси були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану та змогли перехопити, як пише газета, щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь майже 100 ізраїльських бойових літаків.

Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, знищиди під час цієї атаки. Четвертий знищили ще раніше.