Швеція та Канада змінять відносини з Грузією після перемоги правлячої партії на виборах

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Канада перегляне відносини з Грузією, а Швеція зупинить співпрацю з урядом Тбілісі. Рішення ухвалили через порушення на парламентських виборах та утиски громадянських свобод у країні.

Про це йдеться в заяві Міністерства міжнародних справ Канади та коментарі представника МЗС Швеції виданню Dagens Nyheter.

Оттава, як партнер і друг Грузії, взяла до уваги офіційні результати парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, оголошені Центральною виборчою комісією. Однак Канада стурбована залякуванням виборців, підкупом голосів та іншими порушеннями в день виборів.

Канада разом з іншими державами G7 та європейськими партнерами перегляне дипломатичні відносини з грузинським урядом. Водночас Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією і закликає грузинську владу поважати права та безпеку людей під час мирних протестів.

Про замороження співпраці з владою Грузії, своєю чергою, заявив міністр закордонних справ Швеції Бенжамін Дуза. Рішення ухвалили ще до голосування 26 жовтня через тривалі проблеми Тбілісі з дотриманням демократії. Зокрема, йдеться про ухвалення закону про «іноагентів».

Швеція налагодить відносини з Грузією, якщо та прямуватиме в бік Євросоюзу. Однак, як вважає Дуза, це малоймовірний сценарій за умови того, що при владі залишатиметься «Грузинська мрія».

Допомога Стокгольму Грузії становить більш як €12 мільйонів на рік. У 2024 році близько €1,6 мільйона перерозподілили на громадські організації в країні. Мета — допомогти їм працювати, попри обмеження законодавства Тбілісі.

Вибори у Грузії

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори. На них, за даними Центральної виборчої комісії, перемогла правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 54,08%, тоді як головні опозиційні партії разом набрали близько 37,58%. Екзитполи опозиційних каналів показували, що опозиція набрала 52% голосів, а «Грузинська мрія» 40,9%. Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів, як і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Міжнародні спостерігачі за парламентськими виборами в Грузії зафіксували низку порушень під час голосування: випадки насильства щодо опозиції, залякування й підкуп виборців, багаторазове голосування та випровадження спостерігачів із виборчих дільниць.

Надвечір 28 жовтня у Тбілісі почалася акція проти результатів парламентських виборів. Опозиція вимагає переголосування.

Авторка: Анастасія Могилевець