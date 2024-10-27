Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати офіційні результати парламентських виборів. Вона оголосила проведення мітингу на центральній площі Тбілісі в понеділок, 28 жовтня, о 19:00.
Про це повідомляє «Ехо Кавказа».
«Я не визнаю ці вибори. [Визнати результати цих виборів] — все одно, що визнати входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє», — заявила вона.
Президентка заявила, що вибори були повністю сфальсифіковані і Грузія стала жертвою «російської спецоперації, гібридної війни».
«Це був повний фейк. Тотальна фальсифікація і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками й жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни», — заявила вона.
Зурабішвілі закликала людей прийти на площу Руставелі в Тбілісі (там розташована, зокрема, будівля грузинського парламенту) завтра, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що «грузинський народ не визнає ці вибори».
- 26 жовтня у Грузії процйшли парламентські вибори. Їх називають історичними, оскільки результат може вказати або на майбутню інтеграцію Грузію з Європейським Союзом, або на зближення з Москвою. Вони вперше відбувалися не за мажоритарною системою, а за пропорційною, і це збільшує шанс опозиції на перемогу.
- Міжнародні спостерігачі за парламентськими виборами в Грузії зафіксували низку порушень під час голосування: випадки насильства щодо опозиції, залякування й підкуп виборців, багаторазове голосування та випровадження спостерігачів із виборчих дільниць.
- За попередніми даними Центральної виборчої комісії Грузії, з результатом у 54,08% попереду правляча проросійська партія «Грузинська мрія». А результати головної опозиції сумарно становлять близько 37,58%. Водночас, за даними екзитполів опозиційних каналів, опозиція набрала більше голосів, ніж провладна «Грузинська мрія»: 52% опозиційні партії, 40,9% голосів «Грузинська мрія». Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів.
- Перед парламентськими виборами в Грузії Bloomberg писав, що російська розвідка роками мала доступ до даних грузинських енергетичних компаній, медіа, центрального банку, а також відомств. Серед іншого, хакери ГРУ досліджували вразливі місця критичної інфраструктури, щоб позбавити грузинів світла в разі, якщо уряд країни піде «незручним» для Росії курсом.