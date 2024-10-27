Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати офіційні результати парламентських виборів. Вона оголосила проведення мітингу на центральній площі Тбілісі в понеділок, 28 жовтня, о 19:00.

Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

«Я не визнаю ці вибори. [Визнати результати цих виборів] — все одно, що визнати входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє», — заявила вона.

Президентка заявила, що вибори були повністю сфальсифіковані і Грузія стала жертвою «російської спецоперації, гібридної війни».

«Це був повний фейк. Тотальна фальсифікація і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками й жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни», — заявила вона.

Зурабішвілі закликала людей прийти на площу Руставелі в Тбілісі (там розташована, зокрема, будівля грузинського парламенту) завтра, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що «грузинський народ не визнає ці вибори».