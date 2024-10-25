У Грузії перед виборами криміналізували блокування будівлі ЦВК

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Грузинська влада внесла до переліку стратегічних обʼєктів будівлі Центральної виборчої комісії, судів і Грузинської православної церкви. Тепер за їх блокування громадяни відповідатимуть перед законом. Постанову ухвалили 24 жовтня, за два дні до голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Постанову № 361 підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Список стратегічних обʼєктів визначили для двох статей Кримінального кодексу:

за статтею 222 захоплення чи блокування стратегічного об’єкта, що перешкоджає його роботі, карається позбавленням волі до двох років; якщо злочин вчинила група людей — до чотирьох років вʼязниці;

захоплення або блокування будівлі особливого значення для влаштування теракту загрожує увʼязненням терміном від 10 до 15 років.

«Це свідчить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, створити напружену ситуацію. Ніхто не збирається чинити переворот. Будівля ЦВК має бути там, де вона є, комісія має опублікувати реальні результати виборів, і всі будуть задоволені», — прокоментувала рішення посадовців президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Імовірно, влада внесла ЦВК до переліку стратегічних обʼєктів, щоб запобігти протестам, які можуть спалахнути після оприлюднення результатів голосування. У серпні цього року частину території навколо будівлі у Тбілісі оточили залізними огорожами. Як пояснили у пресслужбі відомства, це зробили для безпеки й захисту працівників.

Парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня, їх вважають визначальними для подальшого курсу держави. Свіжі опитування прогнозують керівній партії «Грузинська мрія» 35% голосів виборців, а чотирьом головним опозиційним силам — 52%.

Правлячу партію заснував проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Він публічно обіцяє політичні репресії після виборів, на яких «Грузинська мрія» хоче знову перемогти. Партія дотримується проросійського курсу політики, копіює російські закони, зокрема про «іноагентів» і обмеження прав ЛГБТ.

Через ці законопроєкти навесні й влітку 2024 року люди виходили на масові протести у столиці та інших містах. Коли норми остаточно ухвалили, Євросоюз заморозив процес інтеграції Грузії, а 4 жовтня призупинив зустрічі на високому рівні.

Авторка: Анастасія Могилевець