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У Грузії перед виборами криміналізували блокування будівлі ЦВК

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Грузинська влада внесла до переліку стратегічних обʼєктів будівлі Центральної виборчої комісії, судів і Грузинської православної церкви. Тепер за їх блокування громадяни відповідатимуть перед законом. Постанову ухвалили 24 жовтня, за два дні до голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Постанову № 361 підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Список стратегічних обʼєктів визначили для двох статей Кримінального кодексу:

«Це свідчить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, створити напружену ситуацію. Ніхто не збирається чинити переворот. Будівля ЦВК має бути там, де вона є, комісія має опублікувати реальні результати виборів, і всі будуть задоволені», — прокоментувала рішення посадовців президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Імовірно, влада внесла ЦВК до переліку стратегічних обʼєктів, щоб запобігти протестам, які можуть спалахнути після оприлюднення результатів голосування. У серпні цього року частину території навколо будівлі у Тбілісі оточили залізними огорожами. Як пояснили у пресслужбі відомства, це зробили для безпеки й захисту працівників.

Авторка: Анастасія Могилевець