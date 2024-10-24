Лідери опозиції Венесуели отримали премію Сахарова «За свободу думки»

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Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у 2024 році отримали лідери опозиції Венесуели — Марія Коріна Мачадо та її соратник, колишній кандидат у президенти Едмундо Гонсалес.

«Ця премія символізує визнання Мачадо як лідера демократичних сил Венесуели, а Гонсалеса — як обраного президента країни», — зазначив Європейський парламент.

У 2023 році Мачадо стала кандидатом у президенти Венесуели від опозиції, але її дискваліфікувала підконтрольна чинному президенту Венесуели Ніколасу Мадуро Національна виборча рада. Замість Мачади кандидатом у президенти став її соратник Едмундо Гонсалес.

Однак у липні 2024 року переможцем президентських виборів у Венесуелі втретє визнали Ніколаса Мадуро, хоча опозиція заявила про фальсифікації. Це спричинило хвилю протестів у Венесуелі — були загиблі та поранені. Результати виборів не визнавали провідні демократичні країни світу, зокрема США та Європейський Союз.

Після цього суд у Венесуелі видав ордер на арешт Едмундо Гонсалеса — він був вимушений переїхати до Іспанії, де попросив політичного притулку.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС підтримує народ Венесуели та лідерів опозиції в їхній боротьбі за демократичне майбутнє країни.