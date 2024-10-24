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«Дія» анонсувала запуск 6 нових сервісів

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Незабаром на порталі державних послуг «Дія» стануть доступними шість нових сервісів. Серед них — швидке пересилання документів, перевірка акцизних марок і відомості про зброю.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Майже щотижня запускаємо сервіси в «Дії» та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — каже посадовець.

Так, до переліку оновлень увійшли:

Федоров зазначив, що частину сервісів запустять вже незабаром. Водночас щодо решти, за словами міністра, поки «розвʼязують бюрократичні питання».

Авторка: Анастасія Могилевець