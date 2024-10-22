Україна фіксувала військових з КНДР на окупованих територіях

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Getty Images / «Бабель»

Україна вже фіксувала військових з Північної Кореї на своїх окупованих територіях.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у понеділок, 21 жовтня, на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

«Ми фіксували офіцерів, технічний персонал [з Північної Кореї], мені здається, на тимчасово окупованих територіях», — сказав він.

І припустив, що Пхеньян направив офіцерів, щоб ті вивчали ситуацію, а потім збирається відправити солдатів. Однак у них можуть виникнути труднощі з росіянами через мовний барʼєр.

На запитання, чому Північна Корея могла ухвалити таке рішення, Зеленський заявив, що, найімовірніше, «через гроші».

«Я думаю, Північна Корея — дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт», — додав він.

Водночас Зеленський зазначив, що Євросоюз і США поки «дуже стримано» реагують на інформацію про залучення Північної Кореї до війни.

«Але ми бʼємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики», — пояснив президент.

Відповідаючи на запитання про реакцію Південної Кореї, він сказав, що Україна має діалог із Сеулом.

«Точно працюємо, вони допомагають, але через певний конституційний статус вони обмежені в деяких речах», — наголосив Володимир Зеленський.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до російського війська.

Джерела «Бабеля» в розвідці 15 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Очільник ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України. Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео підготовки північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. Згодом розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку.