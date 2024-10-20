Тіло Вікторії Рощиної не повернули в Україну під час репатріації 18 жовтня

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Росія поки не передала Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

«Під час останньої репатріації тіл 18 жовтня тіла Вікторії Рощиної російська сторона не передавала. Координаційний штаб продовжує перемовини щодо репатріації», — зазначив він.

Яценко додав, що про можливу дату повернення говорити ще зарано.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до Росії.

Вже за рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову утримує її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутись в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.