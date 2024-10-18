Розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку

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Getty Images / «Бабель»

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Північна Корея вже почала надсилати війська в Росію для війни проти України.

Про це йдеться в доповіді південнокорейської розвідки.

На початку серпня 2024 року розвідка Південної Кореї помітила, що Кім Чен Сік — перший заступник голови Міністерства боєприпасів і промисловості КНДР, що є ядром ракетних розробок, — разом з десятками північнокорейських офіцерів відвідав пусковий майданчик північнокорейської ракети КН-23 поблизу російсько-українського кордону.

Після цього розвідка уважно стежила за військовими пересуваннями КНДР. А в період з 8 до 13 жовтня вдалося зафіксувати перевезення північнокорейських спецпризначенців до Росії, що підтверджує втягнення КНДР у війну проти України.

За даними розвідки, чотири десантні кораблі та три кораблі супроводу Тихоокеанського флоту Росії вже перевезли понад 1 500 північнокорейських спецпризначенців з регіонів Чхонджин, Хамхун і Мусудан у Владивосток (РФ). Незабаром до РФ перевезуть ще більше військових з КНДР.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Це перший захід російського Військово-морського флоту в північнокорейські води з 1990 року. Між Владивостоком і Пхеньяном також літають великі транспортні літаки, зокрема російські Ан-124 «Руслан».

Північнокорейські солдати, дислоковані в Росії, зараз розміщуються на російських військових базах на Далекому Сході — у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську. Очікують, що їх відправлять на фронт після навчань.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин двічі відвідав спецпідрозділи перед їх розгортанням у Росії — 11 вересня і 2 жовтня цього року.

Північнокорейським військовим видали російську форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії та Бурятії. Їх маскуватимуть під російських солдатів. Так Росія намагається приховати участь КНДР у війні проти України через схожі зовнішні риси північнокорейців, якутів і бурятів.

За оцінками розвідки Південної Кореї, від серпня минулого року КНДР надала Росії понад 13 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, ракетами, протитанковими ракетами та іншим летальним озброєнням.

Російський корабель «Ангара», навантажений північнокорейською зброєю, виходить з порту Наджін (КНДР). Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що з фронту в Україні вилучили північнокорейські артилерійські боєприпаси калібрів 122 і 152 мм, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети КН-23 та інші балістичні ракети малої дальності, а також ручні протитанкові гранатомети.

Враховуючи розмір контейнерів, які перевозили вантажними суднами між Північною Кореєю і Росією, розвідка Південної Кореї вважає, що до Росії поставили понад 8 мільйонів артилерійських боєприпасів калібру 122 і 152 мм.

Російський корабель «Леді Р» з вантажем північнокорейської зброї виходить з порту Наджін (КНДР). Національна розвідувальна служба Південної Кореї

«Підозри щодо прямої військової співпраці між Росією і КНДР, про які писали іноземні медіа, офіційно підтверджені», — заявив представник розвідки Південної Кореї.

Південна Корея продовжить відстежувати військову співпрацю Росії та КНДР.

Союз Росії та КНДР

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що днем раніше через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Джерела «Бабеля» в розвідці 1 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.