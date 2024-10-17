Нідерланди додатково виділять €271 мільйон на артилерійські снаряди
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Нідерланди додатково виділять €271 мільйон на артилерійські снаряди.
Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схоф.
«Цим ми допоможемо Україні з поставками боєприпасів у 2025 році та заохотимо європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів», — заявив нідерландський премʼєр.
За його словами, це продовження ініціативи з постачання боєприпасів, яку Данія, Чехія та Нідерланди розпочали рік тому. Дік Схоф наголосив, що цей внесок його країни — це «хороший наступний крок». Це дозволить постачати більше артилерійських боєприпасів великого калібру.
Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами
У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.
Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.
Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже передала Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи.
- Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У серпні премʼєр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад €200 мільйонів. До цього країна виділила €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України. У липні Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року. Крім того, Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі передадуть три пускові установки.