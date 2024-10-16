КНДР каже про 1,4 млн людей, які готові до «священної війни» на тлі напруженості з Південною Кореєю

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У Північній Кореї відзвітували про 1,4 млн громадян, які палко бажають воювати у «священній війні» і знищити ворогів.

Про це повідомляє KCNA.

Агентство заявляє, що молодь масово зголошується вступати в армію через запуск Південною Кореєю дронів, які розкидали агітлистівки над Пхеньяном.

«Молодь сповнена рішучості взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції... За наявними даними, 14 і 15 жовтня понад 1,4 мільйона представників молодіжних ліг, а також молодь і студенти по всій країні зголосилися вступити до Корейської народної армії або повернутися до її лав», — йдеться в повідомленні.

KCNA зазначає, що молодь та студенти по всій країні підписували заяви про вступ або повернення до армії, пообіцявши до останнього «зʼясовувати стосунки з огидними маніяками та злочинцями й перерізати їм горлянки».

Що передувало

Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. За тиждень до цього військові Північної Кореї оголосили про план «повного відділення» території своєї країни від Південної Кореї.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.