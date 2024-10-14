Велика Британія наклала санкції на Іран через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

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Велика Британія ввела нові санкції проти людей та іранських компаній, які повʼязані з ракетною програмою, у зв’язку з атакою Ірану на Ізраїль 1 жовтня цього року.

Відповідна заява зʼявилася на сайті британського уряду.

Обмеження ввели проти Іранського космічного агентства, яке розробляє технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет, та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проєктує та виготовляє різні силові установки.

У новому санкційному списку сім високопоставлених посадовців армії Ірану, військово-повітряних сил і двох організацій, повʼязаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Йдеться про :

головнокомандувача Збройних сил Ірану Абдолрахіма Мусаву та його заступника Мохаммада-Хоссейна Дадраса;

командувача військово-повітряних сил Ірану Хаміда Вахеда;

командувача розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Каземі;

начальника Об’єднаного штабу іранської армії, заступника начальника з координації іранської армії Хабіболлу Саярі;

прессекретаря КВІР Алі-Мохаммада Наїні;

головного інженера Конструкторського бюро силових систем Фарзанегана Хуссейна Пурфарзанеха.

Що передувало

Із середини вересня Ізраїль активував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, тисячі постраждали. Уже 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонували рації, які використовують члени «Хезболли», й автомобільні радіоприймачі.

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У відповідь Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет.