Ексголову Конституційного суду підозрюють у незаконному виїзді за кордон

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Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру групі людей, які незаконно переправляли чоловіків за кордон, зокрема ексголову Конституційного суду України. Його імені не називають, проте, імовірно, йдеться про Олександра Тупицького. Йому також повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс гепрокурора.

Слідство зʼясувало, що до групи входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. Фігуранти справи незаконно переправляли чоловіків через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі, що в Закарпатській області.

Правоохоронець інформував чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які їх перевозили. Поліцейський приїжджав у район прикордонного пункту і супроводжував. Прикордонники не проводили прикордонного контролю.

Справи Тупицького

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру в підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень, а 16 липня 2021 року — у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. Він начебто вчиняв це повторно і був у змові.

На початку квітня 2022 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати незаконну втечу за кордон (у Відень) Тупицького. Слідчі вважають, що в період війни Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

27 травня 2022 року Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

29 липня Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову і суддю Конституційного суду України Тупицького за справою про підкуп свідка та надання завідомо неправдивих свідчень.