По світу тисячі людей протестують проти війни на Близькому Сході — до річниці вторгнення ХАМАС в Ізраїль

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До річниці вторгнення палестинського угруповання ХАМАС в Ізраїль десятки тисяч протестувальників у всьому світі зібралися на демонстрації, закликаючи до припинення вогню в Газі та Лівані.

Пропалестинські протестувальники зібралися в Парижі, Лондоні, Римі, Кейптауні, Нью-Йорку та інших містах. Сьогодні, 7 жовтня, спливає рік відтоді, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль і вбили понад 1 200 людей. За даними ООН, у секторі Гази протягом року загинуло щонайменше 41 тисяча людей через наступ Ізраїлю. Тим часом Армія оборони Ізраїлю відкрила новий фронт — на півдні Лівану, де вона бореться проти підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла».

У Вашингтоні тисячі протестувальників вийшли на демонстрацію біля Білого дому США з вимогами припинити військову й іншу допомогу Ізраїлю. Вони розмахували палестинськими та ліванськими прапорами. Один з протестувальників намагався підпалити себе.

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Протестувальники на Таймс-сквер у Нью-Йорку носили чорно-білий шарф куфіє та скандували гасла на кшталт: «Газа, Ліван, ти піднімешся». Вони тримали транспаранти з вимогою ввести ембарго на постачання зброї Ізраїлю. У столиці Індонезії Джакарті протест відбувався біля посольства США. Люди вимагали від Вашингтону припинити постачання зброї Ізраїлю.

Протест у Нью-Йорку. Reuters

У Франції, де проживає найбільша мусульманська та єврейська громади в Європі, протестувальники вийшли на вулиці Парижу, Ліону, Тулузи, Бордо і Страсбурга, щоб висловити солідарність з палестинцями.

У Римі спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією на пропалестинській демонстрації. Демонстранти кидали пляшки, петарди і дорожні знаки в правоохоронців, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Італійська влада заборонила демонстрації з міркувань безпеки.

Протест у Римі. Reuters

В Ізраїлі 1 вересня на вулиці різних міст вийшли майже 500 тисяч мітингувальників — це найбільші протести за останні 18 місяців. Ізраїльтяни вимагають припинення вогню, перемирʼя з ХАМАС і повернення полонених додому. Акції протестів тривають і досі.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.

Загострення на Близькому Сході

У середині вересня Ізраїль активізував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану. 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію проти угруповання «Хезболла» в Лівані.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У Лівані також убили лідера військового крила палестинського угруповання ХАМАС Саїда Аталлу Алі.