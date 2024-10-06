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Перші F-16 від Нідерландів прибули до України.

Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Решта з обіцяних Нідерландами 24 винищувачів надійдуть найближчими місяцями. Ці літаки необхідні Україні, зокрема, для відбиття російських повітряних атак.