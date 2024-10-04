Заборонена в Бразилії соцмережа X вимагає відновлення роботи у країні після сплати штрафів

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Заборонена в Бразилії соцмережа X заплатила «деякі штрафи», які раніше наклав Верховний суд країни.

Про це пише Reuters, ознайомившись із відповідними документами.

Тепер соціальна мережа X, власником якої є Ілон Маск, подала новий запит на відновлення роботи в Бразилії.

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до соціальної мережі X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також у країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду і продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового звʼязку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і супутникового інтернет-провайдера Starlink.

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи (19 вересня) у країні після повного блокування. В Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр»

22 вересня The New York Times писала, що Ілон Макс погодився виконати всі вимоги Верховного суду країни.