Telegram пояснив збої в роботі застосунку «подіями на Близькому Сході»

Новини

Videvo

Через нещодавні події на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зіткнувся з безпрецедентними навантаженнями на застосунок.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

«В останні кілька днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами підключення і труднощами доступу до медіа. Завдяки зусиллям нашої технічної команди всі проблеми тепер повністю вирішені», — зазначила команда Telegram.

Збої в роботі Telegram спостерігались останні кілька днів, а вдень 3 жовтня сервіс Down Detector зафіксував найбільше повідомлень про несправність. Користувачі скаржились на нестабільне зʼєднання і повільне завантаження повідомлень. Про причини збою до цього моменту в Telegram не повідомляли.

Загострення на Близькому Сході

Із середини вересня Ізраїль активував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, тисячі постраждали. Уже 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонували рації, які використовують члени «Хезболли», й автомобільні радіоприймачі.

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У відповідь Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет. Під час цієї атаки також спостерігався збій в роботі Telegram.