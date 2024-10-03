Ціни на нафту зросли після повідомлень, що Ізраїль може атакувати нафтові обʼєкти Ірану

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Ціни на нафту зросли, оскільки ринок готувався до того, що Ізраїль у відповідь на нещодавні ракетні обстріли Ірану завдасть удару по його нафтовій промисловості.

Про це пише агентство Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate злетіла приблизно на 4% — до $73 за барель, а марки Brent на 10% до $77 за барель після коментаря президента США Джо Байдена про можливі удари по нафтових обʼєктах Ірану.

Коли Байдена запитали, чи США підтримають такі атаки, він відповів: «Ми це обговорюємо».

Після цього біржові ціни на нафту WTI і світовий еталонний сорт Brent підскочили до найвищих внутрішньоденних цін приблизно за місяць.

Bloomberg зазначає, що нафтовий ринок був вражений останньою кризою на Близькому Сході, яка виникла після року безладів, в яких Ізраїль зіткнувся з Іраном та його маріонетками в Газі, Лівані, Ємені тощо. На регіон припадає близько третини світових поставок, і трейдери занепокоєні тим, що остання ескалація може вплинути на потоки, якщо будуть атаковані енергетичні обʼєкти або заблоковані шляхи постачання.

Масштабний удар Ізраїлю по експортних потужностях Ірану може вивести з ринку 1,5 мільйона барелів щоденних поставок, заявили аналітики Citigroup Inc. Якщо Ізраїль завдасть удару по другорядних обʼєктах інфраструктури, таких як переробні підприємства, втратять від 300 тисяч до 450 тисяч барелів видобутку, зазначають аналітики.