Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет — це відповідь на смерть ватажків ХАМАС і «Хезболли»

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран запустив у бік країни ракети. Повітряна тривога лунає по всій країні.

Інформації про масштаби ракетного удару поки що немає. Телеканал АВС писав, що Іран запустить 240—250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях в Ізраїлі, включно зі штаб-квартирою «Моссаду» і трьома авіабазами. Армія оборони Ізраїлю не планує завдавати превентивного удару.

Тим часом The Jerusalem Post пише, що Іран випустив по території Ізраїлю приблизно 500 ракет.

Офіційної інформації про жертви та постраждалих зараз немає. Медична служба «Маген Давид Адом» стверджує, що в Тель-Авіві фіксують влучення іранської ракети в будівлю.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що завдали удару «в саме серце окупованих земель» у відповідь на «мученицьку смерть» лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушан.