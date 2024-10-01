FT: Байден може підвищити статус заявки України на членство в НАТО
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент США Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду в січні.
Про це журналістам Financial Times повідомив західний чиновник, поінформований про переговори президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.
Медіа зазначає, що під час своєї, можливо, останньої поїздки до Європи перед відставкою з посади президента Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.
«Західний чиновник, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні», — пише FT.
Видання підкреслює, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення Альянсу про взаємну оборону.
Дехто пропонує модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і воззʼєднання зі сходом країни.
«Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО. Росіянам це не сподобається, але принаймні це може стати певним початковим гамбітом для компромісу», — сказав голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.
Але навіть це вимагало б розгортання значних сил США та їхніх партнерів, на що будь-яка американська адміністрація, демократична чи республіканська, скоріш за все, не погодиться.
- 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, яка передбачає вступ до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).
- 11 липня 2023 року на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники й будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. За результатами саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу. ПДЧ для України скасували, проте Київ не отримав повного запрошення.
- Натомість країни «Великої сімки» і країни Північної Європи погодили гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
- Наразі Україна впроваджує стандарти НАТО, підлаштовує під них війська, зокрема управління, а також проводить необхідні реформи.