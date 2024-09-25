Стрілянина біля гольф-клубу Трампа: підозрюваного звинуватили у спробі вбивства політика

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Підозрюваному в стрілянині біля гольф-клубу експрезидента США та кандидата в президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах Дональда Трампа — Раяну Веслі Рауту — висунули звинувачення у спробі вбивства політика.

Про це пише Reuters.

Це третє звинувачення Раяна Раута, до цього його звинуватили у двох злочинах, повʼязаних із використанням зброї. Чоловік залишиться під вартою до суду. Адвокати безуспішно домагалися його звільнення під заставу. Раут не визнав провини.

Справу передали окружному судді США Ейлін Кеннон, яка в липні закрила кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в незаконному зберіганні секретних документів після відходу з посади.

Нещодавно прокурори оприлюднили докази, які, за їхніми словами, вказували на план вбивства Трампа. За даними прокурорів, за кілька місяців до інциденту Раут передав лист комусь невідомому з натяком на «замах на Дональда Трампа». Також він місяць провів у Південній Флориді та бував біля поля для гольфу і флоридської резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. У Раута знайшли записник з датами й локаціями, де Трамп виступав або мав з’явитися.

Що передувало

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.

Крім того, за кілька місяців до інциденту Раут написав листа, адресованого «світу», в якому запропонував винагороду за смерть Трампа — $150 тисяч.