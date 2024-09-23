Підозрюваний у стрілянині біля гольф-клубу Трампа раніше заявляв, що намагався вбити експрезидента США

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Підозрюваний у стрілянині біля гольф-клубу експрезидента США та кандидата в президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах Дональда Трампа — Раян Веслі Раут — за кілька місяців до інциденту написав листа, в якому заявив, що намагався вбити Трампа і пообіцяв грошову винагороду тому, хто «завершить його справу».

Про це повідомляє Reuters.

Прокурори заявили, що за кілька місяців до інциденту Раут написав листа, адресованого «світу», в якому запропонував винагороду за життя Трампа.

«Це була спроба вбивства Дональда Трампа, але я вас підвів. Пропоную $150 тисяч тому, хто зможе завершити роботу», — написав підозрюваний.

Прокуратура повідомила, що лист знайшли в коробці, яку правоохоронцям передав неназваний цивільний свідок. У коробці також були боєприпаси, металева труба та чотири телефони.

Прокурори також повідомили, що під час арешту Раута в його машині знайшли ще написаний від руки список дат у серпні, вересні та жовтні з місцями, де зʼявлявся або мав зʼявитися Трамп. Також правоохоронці сказали, що вежі стільникового звʼязку фіксували сигнал його пристроїв біля гольф-клубу Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де стався інцидент, а також біля резиденції Трампа «Мар-а-Лаго».

Що передувало

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там прождав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні. Зараз Раута звинувачують у володінні вогнепальною зброєю засудженим злочинцем і володінні вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером.