Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня. Трамп свою участь поки що не підтвердив

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Getty Images / «Бабель»

Віцепрезидентка США, кандидатка на посаду президента Камала Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні голови виборчої кампанії Джен ОʼМеллі Діллон.

«Віцепрезидентка Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом... У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати», — йдеться в заяві.

Сам Трамп поки що участь в дебатах не підтвердив. CNN зазначає, що минулого тижня він припустив, що зможе взяти в них участь, «якщо буде в правильному настрої». Хоча перед тим у соцмережі Truth Social запевняв, що «третіх дебатів не буде».

Американські виборці, які спостерігали за першими дебатами між кандидатами в президенти США, більшістю віддали перемогу в них Камалі Гарріс.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.