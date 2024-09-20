АВС: Ізраїль 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані.
Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело в американській розвідці.
У підготовці операції брали участь підставні компанії, повʼязані з офіцерами ізраїльської розвідки. Ці фірми були прикриттям для справжнього виробника пейджерів. Притому деякі працівники підприємств навіть не знали, на кого вони насправді працюють.
Однією з таких компаній була зареєстрована в Будапешті фірма BAC Consulting, яка за контрактом мала виробляти пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo. Проте представник угорського уряду заявив ABC, що BAC Consulting була лише «торгівельним посередником» і не виробляла нічого на території країни.
За даними джерел, у пейджери заклали 1—2 унції вибухівки та дистанційний перемикач для активації вибуху. Джерела ABC зазначили, що американська розвідка вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не використовує у своїй практиці.
- 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня сталась повторна серія вибухів — тепер детонували рації та радіоприймачі, відомо про 20 загиблих та 450 постраждалих.
- Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».