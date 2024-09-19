ЄС може призупити безвіз для Грузії

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Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для громадян Грузії через відхід країни від демократії.

Про це повідомив речник Європейської комісії в коментарі Politico.

За його словами, якщо правляча партія «Грузинська мрія» продовжить свою авторитарну траєкторію, то «розглядатимуться всі варіанти, включно з можливим тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму».

Грузини можуть відвідувати країни ЄС в межах Шенгенської зони до шести місяців на рік без візи. Угоду про це сторони уклали у 2017 році. Вона зобовʼязує Грузію виконати конкретні контрольні показники, серед яких захист прав людей і запобігання дискримінації.

«Оцінка, звичайно, буде проведена в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого занепаду демократії в Грузії», — додав речник.

Перед цим прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляв, що будь-які зміни у візовій угоді будуть «дешевим шантажем».