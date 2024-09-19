Ексуповноважена з прав людини Денісова прокоментувала звинувачення в недостовірному декларуванні
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Wikimedia
Колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова відреагувала на звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції в незаконному збагаченні та ознаках недостовірного декларування. Каже, що подавала все вчасно та згідно із законом.
Про це Денісова заявила в коментарі «Суспільному».
«Можу сказати тільки одне: є презумпція невинуватості. Це обовʼязок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі та відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати», — заявила Денісова.
- У середу, 18 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення на майже 10 мільйонів гривень та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 мільйона гривень. Поліція порушила справу.
- 31 травня 2022 року Верховна Рада звільнила з посади омбудсмана Людмилу Денісову. Причина — незадоволеність її роботою на посаді, зокрема щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації дорослих та дітей з окупованих територій. Усі ці питання вимушено вирішувала ексвіцепремʼєр-міністр Ірина Верещук. Сама ж Денісова заявила, що вона не займалась цими питаннями, оскільки не мала відповідних повноважень.