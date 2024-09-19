CNN: Ізраїль повідомив США про підготовку операції в Лівані, але без подробиць
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Ізраїльські чиновники повідомили США про те, що країна збирається провести операцію в Лівані, але не надали жодних подробиць.
Про це каже CNN із посиланням на джерела.
За даними каналу, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном і його ізраїльським колегою Йоавом Галантом рано-вранці 17 вересня.
Той факт, що не було надано жодних подробиць про операцію, означав, що американські чиновники перебували в невіданні, поки через деякий час не зʼявилися повідомлення про сотні пейджерів, що вибухнули, кажуть джерела.
Вибухи сталися у вівторок, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтону до Каїру. CNN зазначає, що це не перший випадок, коли Ізраїль вдається до «провокаційних дій» приблизно в той самий час, коли Блінкен перебуває з візитом на Близькому Сході. Але саме ця акція викликала занепокоєння щодо регіональної ескалації, якої США вже давно намагаються уникнути. Блінкен заявив, що США «не знали про ці інциденти і не були причетні до них».
США передали Ірану по секретному каналу, що вони не причетні до нападу і що Ірану не слід іти на ескалацію, повідомив CNN неназваний американський чиновник.
Галант і Остін говорили вдруге у вівторок після того, як стало відомо, що тисячі членів «Хезболли» були поранені в результаті вибуху пейджерів, але офіційні особи відмовилися вдаватися в подробиці їхньої розмови.
- 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня сталась повторна серія вибухів — тепер детонували рації та радіоприймачі, відомо про 20 загиблих та 450 постраждалих. Після цього міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни.