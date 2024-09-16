CNN: ФБР вважає, що стрілянина біля гольф-клубу Трампа могла бути спробою вбивства
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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CNBC.com
Федеральне бюро розслідувань США заявило, що «розслідує те, що виглядає як спроба вбивства» експрезидента Дональда Трампа після стрілянини біля гольф-клубу, де на той момент грав політик.
Про це повідомляє CNN.
Шериф міста Вест-Палм-Біч у штаті Флорида Рік Бредшоу сказав під час пресконференції, що Секретна служба повідомила його офісу про постріли біля гольф-клубу Трампа о 13:30 за місцевим часом. На той момент експрезидент США грав там у гольф.
За словами Бредшоу, агент Секретної служби помітив ствол рушниці з прицілом, що стирчав із огорожі, і «взявся» за людину. За словами посадовця, підозрюваний, якого пізніше затримали й відправили під варту, був на відстані 270-460 метрів від Трампа.
«Нам вдалося спіймати свідка, який підійшов до нас і сказав: «Гей, я бачив, як хлопець вибіг із кущів, він стрибнув у чорний Nissan, і я сфотографував автомобіль і номерний знак», і це було чудово», — сказав Бредшоу.
Влада сповістила Офіс шерифа округу Мартін, який і затримав підозрюваного. Тоді свідок упізнав чоловіка. Джерело CNN у правоохоронних органах повідомило, що вилучили «довгу рушницю».
- У неділю, 15 вересня, поблизу гольф-клубу Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Спочатку медіа з посиланням на New York Post активно повідомляли про «другий замах» на Трампа. Однак потім видання уточнило, що стріляли не в експрезидента, перестрілка відбулася між двома людьми за межами гольф-клубу. Згодом одного підозрюваного затримали в машині на дорозі і відправили під варту.
- Раніше, 13 липня 2024 року, на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.