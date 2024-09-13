У Лондоні затримали двох крадіїв картини Бенксі

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У Британії двох чоловіків звинувачують у крадіжці з галереї в центрі Лондону картини «Дівчина з повітряною кулькою» художника Бенксі. Її вартість перевищує £270 тисяч (€320 тисяч).

Про це повідомляє The Guardian.

Картину викрали в неділю, 8 вересня. Слідство встановило, що 47-річний Ларрі Фрейзер і 53-річний Джеймс Лав проникли до галереї Grove Gallery, зламали замки та викрали роботу. Поліція вже повернула її назад.

The Guardian

Спершу підозрюваних британців затримали, проте в четвер, 12 вересня, їх випустили під заставу. Суд у цій справі відбудеться 9 жовтня цього року.