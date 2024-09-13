Вибори президента США: Трамп відмовляється ще раз дебатувати з Гарріс

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не братиме участі в нових дебатах з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Він вважає себе переможцем дебатів, які вже відбулися.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Він порівняв пропозицію Камали Гарріс про ще одні дебати з боксером, який після «програшу бою» каже, що хоче реваншу.

За його словами, Камала Гарріс і президент США Джо Байден нібито зруйнували США, пустивши туди «мільйони злочинців і психічно хворих людей» та зробивши середній клас бідним.

Дональд Трамп наголосив, що про ці та інші проблеми вони детально поговорили на дебатах.

Американські виборці, які спостерігали за дебатами між кандидатами в президенти США, більшістю віддали перемогу в них Камалі Гарріс. Штаб демократки пропонував провести ще одні дебати перед самими виборами.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.