Україна підозрює російського генерала Кобилаша в наказі вдарити по «Охматдиту»

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Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що ударом по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві командував російський генерал-лейтенант, командувач Військово-повітряних сил РФ. Імені він не назвав, але з опису випливає, що йдеться про Сергія Кобилаша.

Слідство встановило, що Сергій Кобилаш 8 липня 2024 року наказав підпорядкованим йому підрозділам вдарити крилатою ракетою Х-101 з ракетоносця-бомбардувальника Ту-95 МС по приміщенню лікарні «Охматдит». Це призвело до загибелі двох цивільних — лікарки й дідуся пацієнтки, щонайменше 34 людини були поранені, серед них девʼять дітей.

Йому заочно повідомили про підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, за попередньою змовою. Максимальна санкція — довічне позбавлення волі.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вже розслідує провадження щодо цього генерала. 5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Сергія Кобилаша.

У листопаді 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру Кобилашу в обстрілі Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді загинули щонайменше 23 людини. Кобилаш також відповідальний за бомбардування густонаселених районів Маріуполя та інші масовані атаки російської авіації. У липні 2024 року російському генералу Кобилашу оголосили нову підозру — за обстріл Одеси, через який загинули вісім людей, серед них — маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка.

Прокурор МКС Карім Хан сьогодні також відвідав місце російського удару по «Охматдиту». Він спілкувався з постраждалою від ворожого обстрілу.