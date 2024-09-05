Південноукраїнська АЕС видає менше електрики через несправність насоса

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Південноукраїнська атомна електростанція Миколаївської області змешила потужність через несправність водяного насоса, а не через аварію.

Про це повідомив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков.

На Південноукраїнській АЕС зафіксували підвищену вібрацію насосного агрегата, що забезпечує прокачку води через реактор. Тобто один з чотирьох насосів, які забезпечують діяльність атомної електростанції, зараз не працює. Через це енергоблок Південноукраїнської АЕС видає втричі менше електроенергії.

За словами Корікова, «Енергоатом» планує комплекс заходів з відновлення роботи цього агрегата. Після ремонту енергоблок зможе вийти на повну потужність. Однак термінів він не назвав.

Що передувало

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 3 вересня повідомляв, що на Південноукраїнській АЕС сталась аварія — енергоблок на 600 МВт знизив видачу, через що «Укренерго» запровадило додаткові черги відключень світла по всій Україні.

Компанія «Енергоатом» спростувала інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС.

Що відбувається навколо Південноукраїнської АЕС

26 липня МАГАТЕ підтвердило, що на Південноукраїнській АЕС зупинявся енергоблок через проблему з трансформатором. Інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, зʼявилася 18 липня. Тоді писали, що аварії сталися через аномальну спеку. Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що заяви про аварію на АЕС — російський фейк.

Його слова згодом спростував нардеп Ярослав Железняк, який отримав за запитом до «Укренерго» інформацію про те, що на Південноукраїнській АЕС справді сталася «позаштатна подія», через яку пошкодилися трансформатори струму. Тим часом Міненерго продовжувало наполягати, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — фейк.