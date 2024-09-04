«Потрібна нова енергія». Зеленський — про перестановки в Кабміні

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна «нова енергія».

Про це президент заявив на брифінгу з премʼєром Ірландії Саймоном Гаррісом.

«Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. ... Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки повʼязані з посиленням нашої держави на різних напрямах», — сказав Зеленський.

Водночас президент сказав, що не може прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення.

«Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно займатиметься той чи інший міністр. Будуть відповіді, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. Наразі говорити про це зарано», — зазначив він.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський ще влітку говорив про можливі зміни в уряді. Так, 15 липня на зустрічі з журналістами він заявив, що «зміни [в уряді] можуть бути».

3 вересня одразу пʼять міністрів — Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина — подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.

Уже 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Для звільнення Ірини Верещук забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.