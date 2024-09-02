З мера Мукачевого Балоги зняли електронний браслет

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Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обовʼязків, покладених на міського голову Мукачевого Закарпатської області Андрія Балогу.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у ВАКС.

«Ухвалою слідчого судді ВАКС із мера Мукачева знятий обовʼязок про обовʼязкове застосування електронного засобу контролю. Також йому дозволено залишати межі Мукачева до меж Закарпаття», — повідомили в суді.

Transparency International Ukraine зазначає, що Балозі продовжили наступні обовʼязки:

прибувати до детектива прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

не відлучатися із Закарпатської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;

здати закордонні паспорти.

Суддя зняв з Балоги браслет, оскільки той «має негативний вплив на процес життєдіяльності підозрюваного, а тому здійснює надмірний вплив на права і свободи підозрюваного».

Про це просили захисники Балоги, адже електронний браслет нібито працює нестабільно в умовах постійних вимкнень світла.

Також браслет зняли з ексначальника відділу міськради на Закарпатті Артура Саміляка. Йому, як і Балозі, дозволили їздити по Закарпатській області без дозволу прокурора або суду.