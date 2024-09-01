Масована атака по Україні, втрата F-16 і відкриття Паралімпіади-2024. Важливе за тиждень

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Цей тиждень почався з однієї з найбільших російських атак. Україна втратила перший F-16 і пілота, а президент звільнив командувача Повітряних сил. У середу почалися змагання на Паралімпійських іграх — 2024 і українські спортсмени показали гідні результати. «Бабель» зробив підбірку головних новин, щоб ви залишалися в курсі подій.