WSJ заявив про катастрофу винищувача F-16 в Україні. Офіційного підтвердження поки нема (оновлено)

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Пресслужба Офісу президента України

Один із українських винищувачів F-16 нібито був знищений в авіакатастрофі в понеділок, 26 серпня, — всього через кілька тижнів після того, як перший такий літак прибув в Україну.

Про це заявило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Медіа пише, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських ракетних обстрілів. Швидше за все, катастрофа сталася внаслідок «помилки пілота».

Україна наразі офіційно не повідомляла про втрату літака. Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна використала F-16 для відбиття атаки 26 серпня.

Оновлено о 18:42. Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України повідомило, що 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь. Він під час відбиття російського удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Деталі загибелі пілота невідомі, однак CNN пише, що саме він пілотував винищувач F-16, про катастрофу якого написав WSJ. Однак на відмінку від WSJ джерела CNN в ЗСУ не вважають, що причиною інциденту була помилка пілота.