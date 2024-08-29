Bloomberg: Угорщина та Словаччина продовжують екпортувати нафту з Росії

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Угорщина і Словаччина експортують нафту з Росії через територію України, попри санкції щодо газопроводу «Лукойл». Тепер країни користуються послугами російської нафтової компанії «Татнафта».

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У липні Росія експортувала майже 436 тисяч тонн сирої нафти до Угорщини та приблизно 356 тисяч тонн до Словаччини. Такі обсяги відповідають тим, що були на початку цього року.

Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова прийняти, означатиме, що транзит нафти до Угорщити коштуватиме дорожче, пише Bloomberg. Угорська нафтова компанія Mol Group веде переговори, щоб довгостроково постачати російську нафту.

У 2022 році українські правоохоронці заарештували мільярди гривень російських власників нафтової компанії «Татнафта».

Що передувало?

Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Обидві країни продовжували отримувати російську нафту, користуючись винятками із санкцій, які зробив для них ЄС за умови, що ті швидко знайдуть альтернативні джерела нафти. Однак цього не сталося.

Через те що Угорщина і Словаччина більше не отримують російську нафту, вони навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ. Натомість ЄС запропонувала Хорватію як альтернативу для постачання нафти— Угорщина назвала цю країну «ненадійною».

Угорщина і Словаччина вдавалися до погроз: міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», а премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну. Україна ж заявила, що не буде скасовувати санкції проти «Лукойла».

У серпні Сіярто заявив, що Угорщина знайшла, звідки постачатиме нафту після того, як перестала отримувати її через нафтопровід «Лукойл», роботу якого заблокувала Україна. Проте тоді він не назвав нове джерело.