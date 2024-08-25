ДБР розслідує, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг

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Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом. У ДБР його імені не називають, але з деталей справи випливає, що йдеться про Артема Дмитрука.

Правоохоронці зʼясовують, як депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Слідчі працюють в Одесі, уже провели кілька обшуків, зокрема у працівників Державної прикордонної служби, які могли сприяти депутату в незаконному виїзді з України.

Наразі вирішують питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушили за статтею 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон.

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав спочатку до Молдови, а звідти — до Італії.

Також Дмитрука викликали до слідчого Державного бюро розслідувань на 29 і 30 серпня.