Відбудова «Охматдиту». Лікарня і благодійний фонд змогли порозумітися

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Учора, 20 серпня, новий виконувач обовʼязків гендиректора лікарні «Охматдит» Олександр Урін, директор фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євген Вембер і юристка Оксана Соколовська зустрілися, щоб обговорити найшвидший варіант відбудови лікарні.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».

«Ми змогли знайти спільну мову сьогодні. Намагаємось залагодити конфлікт і зробити так, щоб лікарню відновити якнайшвидше», ― каже Соколовська.

За її словами, є кілька способів зробити так, щоб фонд перерахував кошти на казначейський рахунок. Або новостворена робоча група прямо зобовʼязує фонд це зробити. Або фонд укладає договір з лікарнею, на підставі якого можна перерахувати кошти та контролювати їх (наприклад, договір пожертви з правом фонду розірвати його, якщо лікарня не виконуватиме умови).

У будь-якому разі лікарня проводитиме тендер за державними процедурами. Вони триватимуть від 45 до 90 днів. Підрядник зможе почати ремонт будівлі не раніше ніж на початку зими.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичних, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної у країні).

«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

Уже 2 серпня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко разом з уже відстороненим директором «Охматдиту» Володимиром Жовніром і директором фонду ОЗД Вембером провели спільну пресконференцію, щоб прояснити ситуацію. Міністр заявив, що фонд перерахує всі кошти на казначейські рахунки лікарні «Охматдит», а лікарня проведе конкурс через «Прозоро» за звичайною процедурою.

Однак антикорупційне законодавство забороняє перераховувати кошти благодійних організацій на рахунки в Державному казначействі. Щоб перерахувати кошти на казначейський рахунок (і не потрапити до вʼязниці), фонду потрібно мати підставу — наприклад, договір з лікарнею або лист-запит від неї. Тож 16 серпня Жовнір заявив, що фонд відмовляється перерахувати кошти лікарні, тому лікарня планує розірвати з ним відносини. Наступного дня міністр охорони здоровʼя відсторонив Володимира Жовніра від посади.