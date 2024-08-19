У Тель-Авіві поруч синагоги стався вибух. ХАМАС та «Ісламський джихад» взяли відповідальність на себе

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Напередодні ввечері в ізраїльському Тель-Авіві стався вибух поблизу синагоги. Через це загинув чоловік, який ніс бомбу, а перехожий отримав поранення.

Ізраїльські поліція та служба безпеки Шин-Бет назвали інцидент терактом. Відповідальність за вибух на себе взяли ісламістські угруповання ХАМАС та «Ісламський джихад», повідомляє Reuters.

Офіційний представник ізраїльського уряду Девід Менсер заявив, що чоловік мав із собою рюкзак, наповнений вибухівкою, яка здетонувала, перш ніж він встиг дістатися більш густонаселеного району.

У спільній заяві два палестинських терористичних угруповання заявили, що вони далі будуть проводити «мученицькі операції» в Ізраїлі, поки «триває окупаційна різанина та політика, що призводить до вбивств». Це був натяк на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії 31 липня в Тегерані. Іран звинувачує Ізраїль у смерті Ханії. Ізраїль не підтверджував і не спростовував своєї причетності до його вбивства.

Вибух у Тель-Авіві стався приблизно за годину після того, як туди прибув державний секретар США Ентоні Блінкен у надії домогтися припинення вогню в Газі.

Що передувало

Ситуація на Близькому Сході сильно загострилась минулого місяця. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинуло щонайменше 39,7 тисячі жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.