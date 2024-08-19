Bloomberg: Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним
- Автор:
- Оля Березюк
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Victoria Jones / PA Images via Getty Images
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді не погодився бути посередником у врегулюванні війни Росії в Україні. Однак країна згодна передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.
Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Як зазначає агентство, небажання Моді сприяти припиненню війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії в питаннях дешевої нафти й зброї. Нью-Делі утримується від критики Москви за вторгнення в Україну і збільшив закупівлю російської нафти до рекордного рівня.
Співрозмовники Bloomberg підкреслили, що для Зеленського важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні. Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого Глобального Півдня.
Однак зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих оголошень, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають на стадії розробки, додали джерела.
Індія є найбільшим імпортером обладнання та систем озброєнь, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне оборонне виробництво. Тим паче, що після західних санкцій проти Росії Індія перестала отримувати зброю від РФ.
Українська державна компанія «Зоря»—«Машпроект» веде переговори з індійськими приватними компаніями про спільне виробництво газових турбін, які використовуються на військових кораблях, повідомили джерела Bloomberg. Обидві країни також обговорюють виробництво літаків і авіадвигунів в Індії.
- На початку липня Моді приїхав до Москви і зустрівся з Володимиром Путіним вперше за 5 років. Там він закликав до миру РФ та Україну, а також просив Путіна звільнити з армії РФ всіх індійців
- 19 серпня в МЗС Індії офіційно оголосили, що Моді відвідає Україну — вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії.