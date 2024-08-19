США і Південна Корея проводять масштабні військові навчання на тлі ядерних амбіцій КНДР

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США і Південна Корея в понеділок почали масштабні військові навчання Ulchi Freedom Shield, щоб зміцнити оборонні можливості проти ядерної Північної Кореї.

Про це повідомляє ABSNews та Kyodo News.

Навчання проходитимуть з 11 до 29 серпня. Військові Вашингтону й Сеулу проведуть польові навчання, проходитимуть компʼютерні симуляції військових ігор. Союзні війська готуватимуться до загроз з боку Північної Кореї, зокрема, ракет, глушіння GPS і кібератак. Вони також пропрацюють досвід нещодавніх збройних конфліктів.

Паралельно триватимуть навчання з цивільної оборони та евакуації, які включатимуть програми, засновані на сценаріях ядерної атаки КНДР.

Цьогорічні навчання почалися через кілька годин після заяви Міністерства закордонних справ Північної Кореї про те, що такі дії є «провокаційними військовими навчаннями для агресії». Там сказали, що вважають свої ядерні амбіції виправданими.

США і Південна Корея зауважили: останніми роками вони постійно розширюють та покращують свою підготовку, щоб подолати загрози від Південної Кореї, тому цьогорічні військові навчання є обґрунтованими. У них візьмуть участь 19 тисяч північнокорейських військових, США кількість солдатів не розсекречують.

Північна Корея може відповісти на військові навчання — країна нарощує кількість військового озброєння та раніше вже погрожувала ядерними конфліктами проти США та Південної Кореї.

Південна Корея та США щорічно проводять військові навчання. У 2022 році вони готувалися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

1 січня 2024 року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне до примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до «провокацій». Пізніше Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною». Північна Корея обстрілювала прикордоння Південної, регулярно проводить випробування ядерної зброї, запускає ракети й супутники-шпигуни.

8 лютого Північна Корея оголосила про розірвання всіх угод з Південною Кореєю, які стосувалися сприяння економічному співробітництву між країнами.

У червні між Північчю і Півднем спалахнула чергова суперечка. КНДР «атакувала» Південну Корею сотнями куль зі сміттям. У відповідь на це Південь погрожував встановити на кордоні гучномовні системи, які транслюватимуть пропаганду на Північ.

У серпні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити робочий консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці між країнами.

Авторка: Ірина Перепечко