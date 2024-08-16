Переговори про припинення вогню в Газі призупинили, їх відновлять наступного тижня

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Переговори про припинення вогню в секторі Гази, які проходили сьогодні в столиці Катару місті Доха, призупинені. Учасники переговорів зустрінуться наступного тижня.

Про це йдеться в спільній заяві США, Катару та Єгипту, які виступають перемовниками між Ізраїлем і ХАМАС.

У заяві йдеться, що переговори були «серйозними та конструктивними», а атмосфера «позитивною».

США представили обом сторонам проміжну пропозицію, яка «заповнює наявні прогалини, щоб уможливити швидку імплементацію угоди».

«Найближчими днями робочі групи продовжать технічну роботу над деталями імплементації, включаючи домовленості щодо виконання широких гуманітарних положень угоди, а також особливості щодо заручників і затриманих», — йдеться в повідомленні.

Нові перемовини пройдуть в Каїрі до кінця наступного тижня — щоб «укласти угоду згідно з умовами, висунутими сьогодні».

Водночас на переговорах не було представників ХАМАС, які ще раніше відмовились брати в них участь. Однак Reuters зазначає, що їх інформували про перебіг перемовин.

Що передувало

В останній місяць ситуація на Близькому Сході сильно загострилась. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Медіа писали, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації.