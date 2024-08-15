Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити робочу групу з КНДР, щоб започаткувати співпрацю й обʼєднання

Новини

Reuters

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль напередодні запропонував створити робочий консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

У промові до Дня національного визволення Кореї з нагоди 79-й річниці незалежності від колоніального панування Японії Юн заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея «зробить лише один крок» до ядерного роззброєння.

Юн у промові розповів про план обʼєднання і знову звернувся до Пхеньяну після нещодавньої пропозиції південнокорейського уряду допомогти постраждалим від повеней у Північній Кореї, яку КНДР відхилила.

Однак обʼєднана Корея — поки що надто амбітна мета, оскільки зараз відносини між сусідами загострені як ніколи раніше. Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний і збройний потенціал та робить усе можливе, щоб остаточно розірвати будь-які звʼязки з Півднем. На початку року лідер КНДР Кім Чен Ин назвав Південну Корею «головним ворогом» і заявив, що обʼєднання більше неможливе.

Юн сказав, що запуск «міжкорейської робочої групи» може допомогти зняти напруженість і почати економічну співпрацю, сприяти обміну людьми і воззʼєднати родини, розділені Корейською війною 1950—1953 років.

У своїй промові Юн також запропонував започаткувати міжнародну конференцію з прав людини у Північній Кореї та створити фонд, який сприятиме глобальній обізнаності з цього питання, підтримуватиме активістів і розширюватиме доступ населення КНДР до зовнішньої інформації.

Водночас південнокорейські аналітики побоюються, що такі плани Сеулу щодо сприяння захисту прав людини у Північній Кореї сприйматимуть там як суперечливі й загрозливі для режиму Кім Чен Ина.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.