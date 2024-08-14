Кози в обмін на ракети: Росія відправила сотні свійських тварин до Північної Кореї
- Автор:
- Олександра Амру
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NickyPe / Pixabay
Після візиту Путіна до Пхеньяну в червні, під час якого лідер РФ обговорював зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином співпрацю, Росія зробила подарунок КНДР. Москва відправила 447 кіз до міста Расон у Північній Кореї.
Про це повідомляє Россільгоспнагляд.
Вивезені з Ленінградської області РФ кози є першою партією свійських тварин, яких Росія планує поставити до Північної Кореї, щоб помʼякшити гострий дефіцит продовольства в цій країні. Зокрема, кози забезпечуватимуть місцевих дітей молочними продуктами.
За даними Human Rights Watch, у Північній Кореї не доїдають 10,7 мільйона людей з 26-мільйонного населення, а 18% дітей мають порушення росту і розвитку через хронічне недоїдання.
«Козячі ферми з великою потужністю побудували в районах і округах муніципалітету Нампхо в КНДР, щоб безперебійно забезпечувати місцевих дітей молочними продуктами», — повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї.
- 18 червня лідер Росії відвідав Північну Корею та зустрівся з її очільником Кім Чен Ином. Вони підписали договір про стратегічну співпрацю. Договір зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій в разі збройної агресії проти однієї з них.
- КНДР від початку підтримувала російське повномасштабне вторгнення до України та надавала РФ зброю. Завдяки поставкам зброї до Росії економіка Північної Кореї навіть почала відновлюватися. Газета The Washington Post писала, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024-го могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів.
- На початку липня Північна Корея відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію». На думку американських і південнокорейських посадовців, Москва у відповідь на поставки зброї могла надіслати допомогу Пхеньяну. Про яку саме підтримку йдеться — достеменно невідомо. Однак, імовірно, в обмін на зброю Росія надсилає в Північну Корею продовольчу допомогу.