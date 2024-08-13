В Україні спростили подачу документів на програму «єВідновлення»
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Україні розширили можливості програми «єВідновлення» — додали два оновлення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Тепер витяг про несудимість можна буде замовити в «Дії» при заповненні заявки на «єВідновлення». До цього члени місцевої комісії самостійно перевіряли людину на наявність судимості. Процес займав кілька днів, тепер же його цифровізували.
У випадку, якщо власник житла неповнолітній або недієздатний та має опікуна, його законний представник зможе подати заявку на «єВідновлення» та отримати гроші на ремонт.
Щоб подати заявку, треба прийти в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і принести підтверджувальні документи, що ця людина — законний представник.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.