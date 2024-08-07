Болгарія дозволила своїм військовим вчити українських у країнах НАТО

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Кабінет міністрів Болгарії дозволив болгарським військовослужбовцям брати участь в операції НАТО з надання допомоги Україні у сфері безпеки та навчання (NATO Security assistance and training for Ukraine).

Про це передає болгарський телеканал Bulgaria On Air.

У такий спосіб Болгарія «дала чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України», а також про відстоювання євроатлантичних цінностей.

NATO Security assistance and training for Ukraine, або ж NSATU, координуватиме військову допомогу Києву та навчання українських військових з боку членів і партнерів Альянсу. Його мета — створити міцний ґрунт для безпекової підтримки України.